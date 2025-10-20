Manovra iniziano i distinguo nella maggioranza Forza italia | No all' aumento della cedolare secca sugli affitti brevi
« Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unità abitativa è un errore, perchè si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo nelle aree interne quali i borghi e si incentiva l’elusione fiscale». Lo dichiara in una nota Carlo De Romanis, Responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia. «E' sbagliato racimolare fondi per la manovra dalle famiglie che vogliono affittare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Per dare vivacità alla manovra Conte ha inserito in corso d'opera Lang, Politano, Ambrosino ed Elmas
Manovra militare e le banche decidono come tassarsi 12 miliardi a cannoni, eserciti e missili, poco più di un caffè al giorno per i salari Inizia il percorso verso il 5% di Pil in spese militari che distruggerà definitivamente il welfare Roberto Ciccarelli
Blitz della maggioranza: in commissione all'Ars passa la manovra quater - Un blitz della maggioranza produce una manovra quater da 70 articoli, con una pioggia di micro-