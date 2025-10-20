Manovra iniziano i distinguo nella maggioranza Forza italia | No all' aumento della cedolare secca sugli affitti brevi

Feedpress.me | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

« Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unità abitativa è un errore, perchè si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo nelle aree interne quali i borghi e si incentiva l’elusione fiscale». Lo dichiara in una nota Carlo De Romanis, Responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia. «E' sbagliato racimolare fondi per la manovra dalle famiglie che vogliono affittare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

manovra iniziano i distinguo nella maggioranza forza italia no all aumento della cedolare secca sugli affitti brevi

© Feedpress.me - Manovra, iniziano i "distinguo" nella maggioranza. Forza italia: "No all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi"

Scopri altri approfondimenti

manovra iniziano distinguo maggioranzaManovra, iniziano i "distinguo" nella maggioranza. Forza italia: "No all'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi" - « Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unità abitativa è un errore , perchè si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo ... Lo riporta msn.com

Blitz della maggioranza: in commissione all'Ars passa la manovra quater - Un blitz della maggioranza produce una manovra quater da 70 articoli, con una pioggia di micro- rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manovra Iniziano Distinguo Maggioranza