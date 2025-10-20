Manovra | Gasparri ' no a modifiche età pensionabile polizia municipale'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Ribadiamo quanto già affermato: per la polizia municipale l'età pensionabile non va modificata. Presenterò un emendamento al Senato, rafforzando così ulteriormente le tutele nei confronti della polizia municipale, che svolge un lavoro usurante, operando per la maggior parte del tempo sulle strade e in situazioni complesse. Forza Italia ha sempre difeso con determinazione le donne e gli uomini in divisa, riconoscendo il loro ruolo essenziale per la sicurezza dei cittadini e continueremo a farlo". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Manovra: Gasparri, 'no a modifiche età pensionabile polizia municipale'

Argomenti simili trattati di recente

Il "margine" di Giorgetti. Corsa alla manovra, Irap, Ires, rottamazioni. L'obiettivo pace fiscale, il contributo da chiedere alle banche. Il ministro: "Siamo come una barca a remi". Gasparri: "C'è un tesoretto". Di @CarusoCarmelo - X Vai su X

Proprio Gasparri, lo scorso agosto, ha presentato un disegno di legge, attualmente in discussione alla commissione Affari Costituzionali, dove impegna il ministro dell’Istruzione e del merito a istituire corsi annuali di formazione per contrastare «le manifestazio - facebook.com Vai su Facebook

Manovra: Gasparri, 'no a modifiche età pensionabile polizia municipale' - "Ribadiamo quanto già affermato: per la polizia municipale l'età pensionabile non va modificata. iltempo.it scrive

Manovra: Gasparri, 'incontro proficuo con Siap e Anfp, mi farò portavoce loro istanze' - “Oggi ho incontrato le Segreterie nazionali del Siap, rappresentata da Giuseppe Tiani, e dell’Anfp, rappresentata da Enzo Letizia, per un confronto in vista della prossima ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Manovra, il Pdl apre alle modifiche - Mentre regioni, toghe, e medici sono sul piede di guerra, la maggioranza cerca di placare gli animi aprendo a modifiche sulla manovra a patto che i saldi restino invariati. Lo riporta ilsecoloxix.it