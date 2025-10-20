Manovra Forza Italia contro l’aumento della tassazione sugli affitti brevi
La nuova finanziaria accende tensioni nella maggioranza: Forza Italia si schiera contro l’aumento della tassazione sugli affitti brevi, previsto nella bozza della legge di Bilancio. La misura porta la cedolare secca dal 21 al 26 per cento anche per chi destina all’uso turistico una sola abitazione. «È una scelta profondamente sbagliata», dichiara il portavoce azzurro Raffaele Nevi. « Non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze», aggiunge, sottolineando la sorpresa del partito. L’intervento, evidenzia Nevi, è tanto più iniquo perché «si abbassa dal 33 al 26 per cento il prelievo sulle stablecoin: non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute». 🔗 Leggi su Lettera43.it
