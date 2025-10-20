Manovra di bilancio 2026 | Irpef pensioni bonus Tutte le misure punto per punto bozza in PDF

Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Finanziata con soli 18,7 miliardi, si è puntato a mantenere alta la credibilità e stabilità dei conti, tenendo un deficit molto basso. Anzi, non c’è deficit per il 2026. “E’ una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità”, ha esordito la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. “Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più”, ha aggiunto la premier sottolineando che aumenteranno da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici e verrà esclusa dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

