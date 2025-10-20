Manovra dal prossimo anno si pagheranno le richieste di soccorso in montagna

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta manovra finanziaria del governo Meloni pensa anche ai soccorsi in montagna. Nel testo che deve ancora passare dal Parlamento è presente una norma sui soccorsi in montagna: in alcuni casi saranno a pagamento. Si parla di una "corresponsione" che chi chiama i soccorsi dovrà pagare in. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manovra prossimo anno pagherannoManovra, le novità. Pensioni: ancora Ape sociale e bonus Maroni, stop a Quota 103 e Opzione donna - Congedi familiari estesi, tassazione al 15% sugli straordinari. repubblica.it scrive

manovra prossimo anno pagherannoMeloni: "Famiglia, riduzione tasse, sostegno a imprese e sanità al centro di una manovra seria" - Previsto il taglio dell’Irpef, bonus per famiglie e mamme lavoratrici, detassazioni sui premi di ... Lo riporta lastampa.it

manovra prossimo anno pagherannoManovra 2026, le novità dopo l’approvazione in Cdm: le misure su Irpef, pensioni e nuovi bonus - Tra le novità ci sono taglio dell’Irpef e aumento del bonus mamme lavoratrici. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Prossimo Anno Pagheranno