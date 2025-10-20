Manovra chi ci guadagna e chi ci perde | dagli aumenti in busta paga con il taglio dell' Irpef alle pensioni

Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Conferma a grandi linee quanto annunciato nei. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Manovra, chi ci guadagna e chi ci perde: dagli aumenti in busta paga con il taglio dell'Irpef alle pensioni

Altre letture consigliate

Manovra 2026, dal ceto medio ai pensionati: chi guadagna e chi perde https://24plus.ilsole24ore.com/art/manovra-2026-ceto-medio-pensionati-chi-guadagna-e-chi-perde-AHdFPSED?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#E - X Vai su X

Tra i due e i quattro caffè al mese. È questo il “sostegno al reddito” della manovra del Governo Meloni. Secondo le simulazioni della CGIL pubblicate da La Repubblica, per chi guadagna fino a 28 mila euro, gli aumenti contrattuali valgono appena 3-6 euro: po - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, chi ci guadagna e chi ci perde: dagli aumenti in busta paga con il taglio dell'Irpef alle pensioni - Taglio dell'Irpef, misure per la famiglia e la natalità, interventi per la crescita e le imprese, bonus per la casa e nuova rottamazione. Da ilmessaggero.it

Manovra 2026, dal ceto medio ai pensionati: chi guadagna e chi perde - Chi vince e chi perde in una manovra, quella varata dal Consiglio dei ministri, esigua nel suo importo finale ( 18,7 miliardi) e stretta dalla priorità di mantenere un profilo di estrema prudenza per ... Riporta ilsole24ore.com

Manovra, le novità. Pensioni: ancora Ape sociale e bonus Maroni, stop a Quota 103 e Opzione donna - Congedi familiari estesi, tassazione al 15% sugli straordinari. Lo riporta repubblica.it