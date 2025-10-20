Manovra Celani Aigab | Aliquota al 26% per affitti brevi è stangata su famiglie italiane
(Adnkronos) – L'aliquota al 26% per tutti gli affitti brevi prevista dalla manovra economica del governo "avrà un impatto drammatico. E' una stangata vera e propria sulle famiglie italiane. Va a colpire infatti tutte le 500mila case che sono proposte on line, e quindi tutti quei nuclei familiari che mettono a reddito un immobile per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bonelli critica la manovra del governo Meloni, accusandolo di favorire i grandi profitti e le banche mentre taglia sanità e servizi pubblici. Denuncia che si spendono miliardi per armamenti e si regalano vantaggi fiscali ai potenti, penalizzando i cittadini comuni. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Celani (Aigab): "Aliquota al 26% per affitti brevi è stangata su famiglie italiane" - L'intervista al presidente dell'associazione italiana gestori affitti brevi: 'Impatto drammatico per nuclei familiari che mettono a reddito un immobile per integrare il proprio tenore di vita' ... Scrive adnkronos.com
Taglio Irpef in manovra, aliquote ed effetti in busta paga: i calcoli per fasce di reddito - Che effetto può produrre in busta paga il taglio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Riporta quotidiano.net
Manovra, fino a 120 euro in più in busta paga: il piano della maggioranza per il ceto medio - Un taglio delle tasse che potrebbe alleggerire sensibilmente il prelievo fiscale per il ceto medio, con un guadagno in busta paga che – almeno sulla carta – arriverebbe fino a 120 euro al mese. Segnala iltempo.it