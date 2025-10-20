Manovra cedolare secca per affitti brevi sale al 26% | cosa significa

(Adnkronos) – L'aliquota al 26% per tutti gli affitti brevi prevista dalla manovra economica del governo "avrà un impatto drammatico. E' una stangata vera e propria sulle famiglie italiane. Va a colpire infatti tutte le 500mila case che sono proposte online, e quindi tutti quei nuclei familiari che mettono a reddito un immobile per integrare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com