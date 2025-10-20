Manovra | Borghi Lega ' da banche contributo è sacrosanto'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il contributo delle banche è sacrosanto: riteniamo giusto che gli istituti, che operando sul mercato hanno realizzato utili ingenti, diano un contributo concreto al Paese. Il Parlamento potrà valutare un intervento ancora più generoso per sostenere i redditi e le famiglie italiane, e far crescere l'Italia con il sostegno fattivo di chi sta avendo utili eccezionali”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Ecco i temi sulla prima pagina di Libero in edicola oggi: -Schlein sballa da sola. Pure Ranucci la lascia -Capezzone: i mille giorni da immatura di Elly -Senaldi: intervista a Borghi, "vi spiego perché la manovra mette d'accordo tutti" -"Giusto uccidere chi colla - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Lega: "C'è la tassa sugli extraprofitti delle banche. Pensioni? Lo stop all'innalzamento dell'età diventi definitivo" - http://Affaritaliani.it https://affaritaliani.it/politica/manovra-lega-banche-pensioni-claudio-borghi-988482.html… - X Vai su X
Manovra: Borghi (Lega), 'da banche contributo è sacrosanto' - “Il contributo delle banche è sacrosanto: riteniamo giusto che gli istituti, che operando sul mercato hanno realizzato utili ingenti, diano un contributo concreto al Paese. Secondo iltempo.it
Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega-Forza Italia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, intesa nel governo su contributo banche dopo lo scontro Lega- Da tg24.sky.it
Manovra, ultimi ritocchi sulle banche. Lega all'attacco - Tra le misure in arrivo spunta intanto anche l'aumento della flat tax sui Paperoni che riportano la residenza in Italia: dopo il raddoppio di un anno fa, ora sale da 200mila a 300mila euro; aumenta ... Secondo ansa.it