Manovra | Borghi Lega ' da banche contributo è sacrosanto'

20 ott 2025

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Il contributo delle banche è sacrosanto: riteniamo giusto che gli istituti, che operando sul mercato hanno realizzato utili ingenti, diano un contributo concreto al Paese. Il Parlamento potrà valutare un intervento ancora più generoso per sostenere i redditi e le famiglie italiane, e far crescere l'Italia con il sostegno fattivo di chi sta avendo utili eccezionali”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

