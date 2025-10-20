Manovra | Bicchielli FI ' 250 mln per difesa territorio segnale concreto per sicurezza Paese'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "L'inserimento, nella legge di bilancio, di un fondo da 250 milioni di euro per il 2026 destinato a interventi di riduzione del rischio e tutela del territorio realizzati da soggetti privati" rappresenta "un passo importante verso una nuova stagione della prevenzione e della resilienza nazionale". Così Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. "Si tratta - prosegue - di un segnale concreto e lungimirante nella direzione della sicurezza del territorio e della cultura della prevenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

