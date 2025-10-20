Manovra | Benigni FI ' accolte nostre proposte da taglio tasse a fondi per imprese e sanità'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Buona parte delle proposte di Forza Italia sulla manovra sono state accolte dal governo. Abbiamo ottenuto il taglio dell'Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50.000 euro, e l'aumento delle risorse destinate alla sanità: assumeremo 1.000 medici e 6.000 infermieri, con uno stanziamento di ulteriori 2,4 miliardi di euro per il 2026 che salirà a 2,65 miliardi nel biennio successivo. Risorse che si sommano agli incrementi già approvati e che saranno destinate anche a combattere il problema delle liste d'attesa, che colpisce purtroppo gran parte degli ospedali italiani da nord a sud”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

