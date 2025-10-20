Manovra | Benigni FI ' accolte nostre proposte da taglio tasse a fondi per imprese e sanità'
Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “Buona parte delle proposte di Forza Italia sulla manovra sono state accolte dal governo. Abbiamo ottenuto il taglio dell'Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50.000 euro, e l'aumento delle risorse destinate alla sanità: assumeremo 1.000 medici e 6.000 infermieri, con uno stanziamento di ulteriori 2,4 miliardi di euro per il 2026 che salirà a 2,65 miliardi nel biennio successivo. Risorse che si sommano agli incrementi già approvati e che saranno destinate anche a combattere il problema delle liste d'attesa, che colpisce purtroppo gran parte degli ospedali italiani da nord a sud”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Manovra 2026 cambiano gli stipendi Più soldi in busta paga. Ecco chi vedrà gli aumenti - facebook.com Vai su Facebook
Manovra militare e le banche decidono come tassarsi 12 miliardi a cannoni, eserciti e missili, poco più di un caffè al giorno per i salari Inizia il percorso verso il 5% di Pil in spese militari che distruggerà definitivamente il welfare Roberto Ciccarelli - X Vai su X
Manovra: Benigni (FI), 'accolte nostre proposte, da taglio tasse a fondi per imprese e sanità' - “Buona parte delle proposte di Forza Italia sulla manovra sono state accolte dal governo. Da iltempo.it
MANOVRA, BENIGNI: ACCOLTE PROPOSTE FI, DA TAGLIO TASSE A FONDI PER IMPRESE E SANITÀ - “Buona parte delle proposte di Forza Italia sulla manovra sono state accolte dal governo. Lo riporta 9colonne.it
Manovra, Lega: dalle banche possibile contributo di 5 miliardi. Ma FI: mai tasse sugli extraprofitti - Botta e risposta tra Lega e Forza Italia sulla manovra e in particolare sugli extraprofitti. Scrive quotidiano.net