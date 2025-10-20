Manovra arriva la stretta sui soccorsi in montagna | ecco quando si pagheranno

Periodicodaily.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In manovra arriva la stretta sui soccorsi: se si rendono necessari per 'dolo' o 'colpa grave' o anche per 'richiesta immotivata', il responsabile dovrà pagare al ministero dell’Economia una "corresponsione". Lo prevede la bozza che in settimana dovrebbe approdare in Parlamento. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 e 658 del codice penale e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

manovra arriva stretta soccorsiManovra, arriva la stretta sui soccorsi in montagna: ecco quando si pagheranno - In manovra arriva la stretta sui soccorsi: se si rendono necessari per 'dolo' o 'colpa grave' o anche per 'richiesta immotivata', il responsabile dovrà pagare al ministero dell’Economia ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Arriva Stretta Soccorsi