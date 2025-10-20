Manovra arriva la Carta valore per i neodiplomati | cosa prevede il nuovo bonus cultura

Arriva un nuovo bonus cultura per i neodiplomati. La prima bozza della legge di bilancio prevede l’assegnazione di una card elettronica, chiamata “ Carta valore “, ai giovani che conseguiranno il diploma di scuola superiore o titolo equiparato non oltre il 19esimo anno di età (quindi senza ritardi sul percorso di studi). Il bonus, da spendere per attività culturali, sarà erogato nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma: i primi a riceverla, nel 2027, saranno i diplomati del 2026. Il credito della carta sarà utilizzabile per l’acquisto di biglietti teatrali, per cinema e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche digitali, musica, strumenti musicali, musei, mostre eventi, monumenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, arriva la “Carta valore” per i neodiplomati: cosa prevede il nuovo bonus cultura

