Manovra arriva anche l’aumento delle sigarette | in media 15 centesimi in più per pacchetto dal 2026

Con la nuova legge di bilancio arriva puntuale l’ aumento delle accise sul tabacco e prodotti sostitutivi. L’incremento interessa la quota fissa dell’accisa per unità di prodotto che sale da 29,5 euro per mille sigarette a 32 euro dal 2026, 35,5 euro nel 2027 e 38,5 euro dal 2028. Nel 2026 – stando alle sìimulazioni degli esperti di settore – il prezzo per pacchetto sarà quindi maggiorato di 15 centesimi, e poi 22 centesimi nel 2028. Resta da capire se, come già avvenuto occasione di precedenti aumenti, i produttori sceglieranno di “sterilizzare” momentaneamente l’incremento dell’accisa per poi ricaricare un importo maggiore tutto in una volta in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

