Manovra arriva anche l’aumento delle sigarette | in media 15 centesimi in più per pacchetto dal 2026
Con la nuova legge di bilancio arriva puntuale l’ aumento delle accise sul tabacco e prodotti sostitutivi. L’incremento interessa la quota fissa dell’accisa per unità di prodotto che sale da 29,5 euro per mille sigarette a 32 euro dal 2026, 35,5 euro nel 2027 e 38,5 euro dal 2028. Nel 2026 – stando alle sìimulazioni degli esperti di settore – il prezzo per pacchetto sarà quindi maggiorato di 15 centesimi, e poi 22 centesimi nel 2028. Resta da capire se, come già avvenuto occasione di precedenti aumenti, i produttori sceglieranno di “sterilizzare” momentaneamente l’incremento dell’accisa per poi ricaricare un importo maggiore tutto in una volta in un secondo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
La prima bozza della manovra che arriva in Parlamento: 137 articoli per un valore di 18,7 miliardi di euro - facebook.com Vai su Facebook
Si terrà domattina alle 11 il Consiglio dei ministri per approvare la legge di Bilancio. La conferma arriva da Palazzo Chigi dove è in corso il vertice di maggioranza sulla manovra. #ANSA - X Vai su X
Sorpresa per i fumatori, sigarette e tabacco aumentano da gennaio - L’aumento del costo delle sigarette tradizionali sarebbe progressivo, anno per anno, fino al 2028. Segnala repubblica.it
Nel nuovo documento dei conti arriva l’anteprima della manovra - Entro il 2 ottobre, quando il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) sarà trasmesso al Parlamento. repubblica.it scrive
Le insidie della manovra: ecco i settori colpiti - Il possibile aumento delle accise sulle sigarette previsto dal Bilancio 2020 è solo una delle tante insidie presenti nel documento La nuova manovra contiene una bomba a orologeria che potrebbe ... Segnala ilgiornale.it