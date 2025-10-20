Manovra 2026 Zangrillo sui tagli ai ministeri | Ciascuno di noi deve fare uno sforzo La prima cosa che dobbiamo garantire è equilibrio dei conti dello Stato
La legge di bilancio presentata dal governo rappresenta una sfida complessa per l’Italia, chiamata a rispondere alle esigenze di fasce sociali deboli e a garantire l’equilibrio dei conti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’ipotesi allo studio e che potrebbe entrare in manovra è stata illustrata dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, tutte le novità su tasse, pensioni, affitti brevi e congedi familiari - Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Come scrive iltempo.it
Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Meloni: “Seria ed equilibrata, vale 18,7 mld” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge di Bilancio 2026, Cdm approva Manovra. Segnala tg24.sky.it
Dalla scuola alla cultura: in Cdm l’ira dei ministri contro i tagli di Giorgetti - Giuli e Lollobrigida non gradiscono la scure sui fondi inutilizzati. Da repubblica.it