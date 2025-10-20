Manovra 2026 le critiche di Anief | pronta diffida su mancato adeguamento IVC

La Manovra 2026 approvata dal Consiglio dei Ministri introduce nuove misure fiscali, ma suscita la protesta del sindacato Anief. L'organizzazione evidenzia una netta disparità di trattamento. I vantaggi per i dipendenti pubblici, in particolare del comparto Istruzione e Ricerca, sarebbero minimi. Risultano infatti trattamenti più favorevoli per il settore privato. Anief chiede modifiche sostanziali in Parlamento.L'analisi degli impatti sui dipendenti pubbliciIl sindacato Anief ha analizzato gli effetti della manovra sui dipendenti statali, evidenziando un doppio effetto tra aumenti e risparmio fiscale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Manovra 2026, le critiche di Anief: pronta diffida su mancato adeguamento IVC

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra quater, opposizione: più fondi per servizi Asacom , tra critiche e proposte alla manovra Schifani https://dedalomultimedia.org/notizie/ultime/29285-manovra-quater,-opposizione-pi%C3%B9-fondi-per-servizi-asacom-,-tra-critiche-e-proposte-alla-mano - X Vai su X

Arrivano nuovi aumenti sul prezzo delle sigarette con la Manovra 2026. Ecco come cambieranno i costi nei prossimi anni - facebook.com Vai su Facebook

Manovra 2026, per i contratti della scuola e degli enti locali il governo destina tra i 500 e i 600 milioni. Anief attende conferme: ma se dovessero arrivare sarebbe un segnale ... - Durante l’ultimo Consiglio dei ministri, il governo avrebbe raggiunto un’intesa per destinare risorse aggiuntive al rinnovo del contratto del comparto istruzione e degli enti locali. Lo riporta orizzontescuola.it

Manovra 2026: Cisal e Anief presentano 20 proposte per scuola, università e ricerca - La Sala Verde di Palazzo Chigi ha ospitato un importante confronto sulla Manovra 2026, con la partecipazione dei ministri Giorgetti, Valditara, Zangrillo, Calderone e del sottosegretario Mantovano. Scrive orizzontescuola.it

Manovra 2026: 137 articoli per fisco, famiglia e banche, dall'Irpef alla rottamazione - La prima bozza della Legge di Bilancio: taglio Irpef, rottamazione cartelle, flat tax al 15% su straordinari e aumento Irap per banche: la bozza della legge di bilancio approda in Parlamento con misur ... Si legge su msn.com