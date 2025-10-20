Manovra 2026 cosa prevede la bozza approvata in Consiglio dei ministri

La bozza della Manovra 2026 è composta da 137 articoli. Il testo è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e, al suo interno, vengono confermate le misure annunciate nei giorni scorsi: dal taglio dell’Irpef alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Tra i provvedimenti inseriti ci sono quelli a sostegno dei genitori separati e delle madri con almeno tre figli minorenni ma anche misure in favore dei neodiplomati. Previsto anche l’aumento dell’ accisa sul diesel, in calo quella sulla benzina. Sale inoltre dal 21 al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi, anche se si affitta un solo immobile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, cosa prevede la bozza approvata in Consiglio dei ministri

