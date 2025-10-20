Manovra 2026 affitti brevi tassati al 26% flat tax al 15% per straordinari e festivi rottamazione quinquies in 54 rate - IL DOCUMENTO

Il Governo ha pubblicato il testo integrale della manovra finanziaria che sarà trasmesso al Parlamento: confermate buona parte delle misure annunciate, spuntano nuove tasse a super ricchi e affitti brevi È in totale di 137 articoli la manovra finanziaria che il Governo trasmetterà al Parlamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Manovra 2026, affitti brevi tassati al 26%, flat tax al 15% per straordinari e festivi, rottamazione quinquies in 54 rate - IL DOCUMENTO

