Manovra 2026 affitti brevi tassati al 26% flat tax al 15% per straordinari e festivi rottamazione quinquies in 54 rate - IL DOCUMENTO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Governo ha pubblicato il testo integrale della manovra finanziaria che sarà trasmesso al Parlamento: confermate buona parte delle misure annunciate, spuntano nuove tasse a super ricchi e affitti brevi È in totale di 137 articoli la manovra finanziaria che il Governo trasmetterà al Parlamen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

manovra 2026 affitti brevi tassati al 26 flat tax al 15 per straordinari e festivi rottamazione quinquies in 54 rate160 160il160documento

© Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026, affitti brevi tassati al 26%, flat tax al 15% per straordinari e festivi, rottamazione quinquies in 54 rate - IL DOCUMENTO

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra 2026 affitti breviManovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, da affitti brevi a cinema: novità nel testo bollinato da Ragioneria di Stato ... Come scrive tg24.sky.it

manovra 2026 affitti breviManovra 2026, ritoccata la tassa sugli affitti brevi. Giorgetti: “Difficoltà per chi cerca casa” - Arriva il 'bollino' alla Manovra 2026, che così può essere trasmessa al Quirinale e poi al Parlamento: 154 articoli in totale che confermano l'impianto ... Lo riporta msn.com

manovra 2026 affitti breviManovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra 2026 Affitti Brevi