Manovra 2025 ecco il testo integrale della bozza 137 articoli | taglio Irpef pensioni prima casa fuori dal calcolo dell' Isee

Tassazione agevolata al 15% su straordinari e festivi, aliquota al 5% per gli aumenti salariali nel 2026 per i redditi fino a 28mila euro. Rincari delle accise sulle sigarette, riequilibrio di quelle di diesel e benzina, aumento al 26% della cedolare secca sulle locazioni brevi. Calo al 26% dell’aliquota del su redditi e vendita dei token di moneta elettronica. E poi sgravi fiscali per l’assunzione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

