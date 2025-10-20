Manovra 2025 cambia il congedo parentale | sarà fino a 14 anni dei figli
Il congedo parentale potrà essere richiesto da ciascun genitore fino ai 14 anni del figlio e non più fino a 12. Lo prevede una prima bozza della legge di bilancio. Cambiano anche le regole per stare a casa con i bambini in caso di malattia: ciascun genitore, alternativamente, avrà il diritto di astenersi dal lavoro non più per 5 giorni l'anno ma per 10 e nel caso in cui i figli abbiano tra i tre. 🔗 Leggi su Feedpress.me
