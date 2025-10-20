Maniglie dell’amore | il circuito di 20 minuti e i consigli della trainer
Si localizzano sui fianchi, danno fastidio esteticamente, ma sono anche un campanello d’allarme per la salute. Come affrontarle in modo sinergico?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
