Manfredi | Investimento nella sanità cresce ma ancora non basta

Tempo di lettura: 2 minuti “ Noi sempre di più dobbiamo guardare all’integrazione sociosanitaria perché noi ci accorgiamo, come sindaci, di come spesso prima del bisogno sanitario, ci sia un bisogno sociale”. Così il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al trentennale di Federsanità, a Roma. “ Noi abbiamo troppe diseguaglianze, soprattutto nel servizi sociali. Se noi guardiamo ai divari che ci sono nella spesa pro capite tra Regioni, ci accorgiamo che passiamo dai 430 euro del Trentino ai 37 euro della Calabria – ha osservato – In un Paese normale questi divari diventano inaccettabili perché sono una riduzione forte dei diritti che sono costituzionalmente riconosciuti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

