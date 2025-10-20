Manfredi | Iniziate le procedure per l' abbattimento della Vela Rossa

Sono partite le procedure di demolizione della Vela Rossa a Scampia con le prime operazioni di stripping a cui seguirà tra poche settimane l'impiego delle ruspe. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a UnoMattina in diretta da Palazzo Reale a Napoli, parlando del tema. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

