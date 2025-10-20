Mandibola rotta con un tirapugni aveva difeso la fidanzata Condannato l’aggressore

SENIGALLIA - Vanno a prendere un drink e mentre raggiungono il resto della comitiva lei viene presa a spallate, lui aggredito con un tirapugni. Era finita con una mandibola rotta la serata in una discoteca della spiaggia di velluto per un 23enne di Porto Recanati che era insieme alla sua. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#decretosicurezza. @g_tiani:”La Consulta deciderà se il #Governo abbia esagerato.L’On.le Magi @Piu_Europa sostiene che mancavano i requisiti di necessità e urgenza. Provate a dirlo a un agente che rientra dal turno di servizio con la mascella rotta!”. @re - X Vai su X

Soffri di mal di testa, tensioni alla mandibola o digrigni i denti durante la notte? Il bite occlusale può aiutarti: una mascherina su misura che protegge i denti, rilassa i muscoli e riduce i disturbi legati al bruxismo e all’occlusione. Piccolo, discreto, ma con grandi - facebook.com Vai su Facebook

Solange Marchignoli/ “Massacrata dall’ex, mandibola e sterno rotti, avevo i denti in gola…” - Il dramma di Solange Marchignoli, la nota avvocatessa, che ha raccontato di essere stata massacrata dalla sua ex: ecco il suo racconto a Dentro la notizia Solange Marchignoli, avvocato noto al ... Come scrive ilsussidiario.net

Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell’avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali - Una di queste si è verificata durante il combattimento tra Emily Hansen e Amanda Mazza, valido per l'incontro strawweight ... Riporta fanpage.it

Rompe la mandibola alla madre di 72 anni: allontanato da casa - I carabinieri della stazione di Borello sono dovuti intervenire per mettere fine a una drammatica situazione di maltrattamenti in ... Si legge su msn.com