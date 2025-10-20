Mandato internazionale di arresto associazione a delinquere per frode e riciclaggio | svizzero arrestato dalla Guardia di finanza di Bari Sezione navale

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Nei giorni scorsi, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, un equipaggio della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari ha identificato, a bordo di un catamarano, un cittadino svizzero, destinatario di un mandato di arresto internazionale ai fini estradizionali per associazione a delinquere finalizzata alla frode su titoli finanziari e al riciclaggio dei proventi illecitamente acquisiti. L’intervento è scaturito da una mirata analisi di rischio finalizzata ad orientare i controlli di polizia in mare al termine della stagione turistica, che aveva consentito di individuare un veliero sospetto in navigazione lungo la costa barese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

