Mancini Juventus Gazzetta | torna di moda l’ex ct della Nazionale italiana per la panchina ma occhio alla concorrenza | le ultime
Mancini Juventus, l’ex CT azzurro torna in orbita bianconera: è tra le idee in caso di ribaltone, ma c’è la concorrenza del Nottingham Forest. Una panchina che scotta, un futuro appeso a un filo sottilissimo. La pesante sconfitta subita dalla Juventus sul campo del Como ha aperto ufficialmente la crisi e messo Igor Tudor sulla graticola. Sebbene la società continui a dargli fiducia, è chiaro che le prossime partite saranno decisive. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera starebbe già iniziando a valutare le alternative in caso di ribaltone. Il casting per l’eventuale dopo-Tudor è già partito, e tra i nomi sul tavolo spunta una vecchia suggestione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Non ci sono possibilità che Roberto #Mancini possa tornare di moda in casa #Juventus per un eventuale post #Tudor, né oggi e né nelle prossime settimane. ? #MicheleDeBlasis - facebook.com Vai su Facebook
