Mancini Juve dall’Inghilterra rilanciano | importantissime novità sull’allenatore accostato in queste ore ai bianconeri Cosa succede

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancini Juve, Dyche verso la panchina del Nottingham: l’ex CT azzurro resta libero e in corsa per l’eventuale successione del tecnico croato. Una porta che si chiude Oltremanica, una candidatura che resta viva per la  Juventus. La suggestione di vedere  Roberto Mancini  sulla panchina del  Nottingham Forest  sembra destinata a rimanere tale. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dallInghilterra, e in particolare da  The Athletic, il club inglese sarebbe infatti a un passo dall’accordo con un altro allenatore. Mancini Juve: Dyche al Forest, lui resta libero. Il Nottingham Forest è vicino a concludere l’accordo per la nomina di Sean Dyche come nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

mancini juve dall8217inghilterra rilanciano importantissime novit224 sull8217allenatore accostato in queste ore ai bianconeri cosa succede

© Juventusnews24.com - Mancini Juve, dall’Inghilterra rilanciano: importantissime novità sull’allenatore accostato in queste ore ai bianconeri. Cosa succede

Altre letture consigliate

Juve dei record: l'Inter di Mancini non è irraggiungibile - La Juventus di Antonio Conte sta viaggiando a ritmi impressionanti: sono 59 i punti conquistati su 66, dopo ventidue giornate. Si legge su calciomercato.com

L’intuizione di Giuntoli e lo stage di Mancini: Adzic e Mane, Juve-Borussia del futuro - Borussia Dortmund è una sfida che premia anche il valore della gioventù. Come scrive tuttosport.com

Inter, Stankovic: 'La Premier ha fatto bene a Mancini. Paura della Juve? No, rispetto' - Dejan Stankovic, club manager dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportske Novosti, come riporta fcinternews. Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Mancini Juve Dall8217inghilterra Rilanciano