Mancini Juve dall’Inghilterra rilanciano | importantissime novità sull’allenatore accostato in queste ore ai bianconeri Cosa succede

Mancini Juve, Dyche verso la panchina del Nottingham: l'ex CT azzurro resta libero e in corsa per l'eventuale successione del tecnico croato. Una porta che si chiude Oltremanica, una candidatura che resta viva per la Juventus. La suggestione di vedere Roberto Mancini sulla panchina del Nottingham Forest sembra destinata a rimanere tale. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e in particolare da The Athletic, il club inglese sarebbe infatti a un passo dall'accordo con un altro allenatore. Mancini Juve: Dyche al Forest, lui resta libero. Il Nottingham Forest è vicino a concludere l'accordo per la nomina di Sean Dyche come nuovo allenatore.

