mamma ho rotto il cellulare truffata per duemila euro con il finto appello whatsapp

Lucca, 20 ottobre 2025 – “ Mamma, mi è caduto il cellulare in acqua. Un disastro. Memorizza questo nuovo numero da cui ti scrivo e fammi un favore urgente. Devo comprare subito un telefono nuovo e mi servono i soldi. Poi te li restituisco tra due giorni quando torno.”. Comincia così il tranello via Whatsapp in cui è caduta una signora lucchese di 50 anni che è stata truffata per ben duemila euro, mentre credeva invece di risolvere un’emergenza alla figlia fuori casa per lavoro. “Fammi una ricarica prepagata in tabaccheria – ha continuato poi a scriverle – puoi usare il bancomat o i contanti. Scrivimi quando sei lì che ti mando tutti i dati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

