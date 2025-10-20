Mamma di tre figli con necrosi al cuore ricoverata al Monaldi | Solo il trapianto può salvarla

La donna di 58 anni colpita da infarto l'8 ottobre, è ricoverato al Monaldi e lotta per la vita, ma non si trovano organi compatibili. I familiari: "Purtroppo, ancora poche persone danno il consenso per la donazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Grave la giovane mamma di Jerzu, che viaggiava con la figlia piccola. In codice rosso anche gli occupanti dell'altra auto - facebook.com Vai su Facebook

Mamma e figli morti annegati nel Sile, due inchieste e ancora tanti misteri - Sono state fissate per domani le autopsie sui corpi dei fratelli Rosita e Mauro Dal Corso, 55 anni lei e 52 lui, e poi si potrà procedere ai funerali loro e a ... Riporta ilgazzettino.it

Uccise i suoi tre figli soffocandoli, arrestata mamma di 25 anni - L'indagine della squadra mobile ha portato alla luce anche il terzo, forse sotterrato in giardino ... Si legge su msn.com

Mamma soffoca i gemelli neonati e nasconde i corpi nell’armadio: nel cellulare la prova di un terzo figlio ucciso già nel 2022 - Orrore a Reggio Calabria, arrestata la giovane madre: è accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Da quotidiano.net