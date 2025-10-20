Maltempo Italia violenta tempesta | allagamenti e voli dirottati

Una nuova e intensa ondata di maltempo ha colpito l’Italia, portando con sé piogge torrenziali, venti forti e un generale abbassamento delle temperature. Le regioni più interessate, in questa prima fase, sono quelle del Nord-Ovest, dove già dalla notte tra domenica e lunedì i temporali si sono intensificati al punto da creare i primi disagi. Secondo le previsioni meteo, il maltempo continuerà ad aggravarsi nel corso della giornata, estendendosi progressivamente anche verso il Centro. Le piogge sono accompagnate da raffiche di vento che, in alcune località costiere, superano i 70 chilometri orari, mentre i mari risultano agitati, rendendo difficoltose le operazioni portuali e i collegamenti marittimi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it