Maltempo in Liguria a Genova voli dirottati per scarsa visibilità

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una forte ondata di maltempo ha investito oggi, lunedì 20 ottobre, la Liguria. Disagi al traffico aereo per via delle forte piogge e della scarsa visibilità.  Un aereo della compagnia low cost Wizz Air, decollato da Tirana alle 10.25 di lunedì 20 ottobre e diretto all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, è stato dirottato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maltempo in liguria a genova voli dirottati per scarsa visibilit224

© Ildifforme.it - Maltempo in Liguria, a Genova voli dirottati per scarsa visibilità

Leggi anche questi approfondimenti

maltempo liguria genova voliMaltempo a Genova, voli dirottati per scarsa visibilità. Sottopassi allagati a Brin e a San Benigno - Problemi anche per il traffico aereo di Genova: il volo di linea W4 05083 proveniente da Tirana è stato dirottato sull'aeroporto di Linate: sarebbe dovuto atterrare a Genova alle 12. Secondo primocanale.it

maltempo liguria genova voliMeteo, allerta maltempo per nubifragi: le regioni a rischio. Le previsioni - Questa la valutazione geli esperti meteo che sottolineano lo spostamento delle piogge anche verso le regioni del Centro, in particolare que ... Secondo tg24.sky.it

maltempo liguria genova voliMaltempo: Arpal, da stanotte torna la pioggia sulla Liguria - Dopo un lungo periodo di alta pressione sull'Europa, che ha regalato tempo bello e asciutto sulla Liguria in questa prima metà di ottobre, a partire da domani ci sarà un cambio di scenario con l'arriv ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Liguria Genova Voli