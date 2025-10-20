Una nuova ondata di maltempo ha investito l’Italia, portando piogge violente, venti forti e un brusco calo delle temperature. Le aree più colpite, in questa prima fase, sono quelle del Nord-Ovest, dove i temporali si sono intensificati già nella notte tra domenica e lunedì, causando i primi disagi. Le previsioni indicano un peggioramento nelle prossime ore, con il fronte perturbato in estensione verso il Centro. Le raffiche di vento, che in alcune zone costiere superano i 70 chilometri orari, rendono agitati i mari e complicano le operazioni portuali e i collegamenti marittimi. La Liguria si conferma l’epicentro della tempesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, piogge torrenziali e voli dirottati: le regioni più colpite