Maltempo in Emilia Romagna | nuova allerta meteo gialla per temporali e vento
Bologna, 20 ottobre 2025 - Continua l’ allerta gialla nella nostra regione. Per domani, martedì 21 ottobre, la protezione civile dell’Emilia Romagna segnala temporali, criticità idrogeologica e vento forte in diverse province. Non sono giorni normali Bologna e in Romagna: ricorre proprio in queste ore l’anniversario dell’ alluvione del 2023 che sommerse ampie zone di Bologna a causa della tracimazione dei torrenti imbrigliati per secoli dei canali interrati sotto al centro della città. Temporali, piene dei corsi d’acqua e vento. L’allerta emessa da Arpae per temporali riguarda Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, mentre quella per criticità idrogeologica interessa Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
