Maltempo in arrivo piogge e temporali dalla serata | emessa allerta meteo
Come annunciato torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Meteo Avviso: pesante ondata di Maltempo in arrivo, è attesa Pioggia Battente su queste Regioni - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, in arrivo tre cicloni sull'Italia: scatta l'allerta - X Vai su X
Allerta meteo a Roma e nel Lazio: in arrivo forti piogge e temporali - Le previsioni indicano che la perturbazione interesserà inizialmente le regioni del Nord per poi spostarsi verso il Centro Italia, colpendo particolarmente il Lazio. Secondo ilquotidianodellazio.it
METEO | Temporali in arrivo, temperature in calo - Tra martedì 21 e mercoledì 22 il maltempo si sposterà verso Sud, coinvolgendo anche le regioni centrali e ... Lo riporta italiachiamaitalia.it
Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali - Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per ... Si legge su grossetonotizie.com