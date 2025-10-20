Maltempo allerta giallo per pioggia e temporali

Torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.La Sala. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

