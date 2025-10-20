Maltempo allerta giallo per pioggia e temporali

Torna il maltempo in Toscana. Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa.La Sala. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondisci con queste news

Allerta Meteo: maltempo, freddo e neve! L'autunno entra nel vivo: i dettagli per i prossimi giorni - X Vai su X

Maltempo in Toscana: scatta l'allerta gialla - facebook.com Vai su Facebook

Allerta maltempo, codice giallo in Toscana per pioggia e temporali - L'allerta gialla tra lunedì 20 ottobre e martedì 21 ottobre, porterà infatti piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per poi estendersi a tutta la fascia costiera e alle province di Firenze, Prato ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

Maltempo in arrivo: allerta meteo di codice giallo per pioggia e temporali - Una perturbazione di origine atlantica in transito sulla regione tra oggi e domani, martedì 21 ottobre, porterà piogge diffuse, inizialmente sul nord ovest per ... Segnala grossetonotizie.com

Torna il maltempo, allerta per pioggia e temporali - TOSCANA: La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso due codici gialli per temporali forti. toscanamedianews.it scrive