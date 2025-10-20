Malcomune un assessore al tempo dei social e del populismo | a Salerno si presenta il libro di Simone Lenzi

Venerdì 24 ottobre alle 18,30 alla libreria Imagine’s Group di Salerno, si presenta il libro di Simone Lenzi, Malcomune. E’ la vicenda di un assessore alla cultura di una città di provincia come Livorno che racconta il suo incontro con i misteriosi e complessi ingranaggi della macchina amministrativa, con i dipendenti comunali e gli artisti che ogni giorno postulano aiuti pubblici per i loro progetti. Tutto andrebbe per il meglio se, dopo aver visto una statua alla Biennale di Venezia, l’assessore non commettesse l’unico errore davvero imperdonabile nel suo ruolo: dire quel che pensa davvero. Comincia così l’inevitabile discesa in quell’inferno tragicomico che i giusti e buoni del “mondo di sinistra” sono sempre pronti a spalancare per tutti quelli come lui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it