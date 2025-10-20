Malattie rare | Aisla ‘Linguaggi della cura’ modello di comunicazione etica e responsabile

Senza ascolto, non può esserci cura efficace: ascoltare è necessario per imparare a comunicare, soprattutto in una malattia come la Sla, sclerosi laterale amiotrofica. Le parole giuste danno fiducia, riducono l’isolamento e trasformano la conoscenza in azione concreta. Lo affermano gli esperti, i medici e i caregiver che si sono riuniti a Trento per ‘I . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Malattie rare: Aisla, ‘Linguaggi della cura’ modello di comunicazione etica e responsabile

