Malattia del bambino | fino a 10 giorni di permessi l’anno e fino ai 14 anni È nella BOZZA della Legge di Bilancio

Una proposta di modifica al decreto legislativo 1512001 intervengono su un punto rimasto per anni immutato: la possibilità, per ciascun genitore, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio. Il nuovo testo dell’articolo 47, comma 2, sostituisce le parole “nel limite di cinque giorni” con “nel limite di dieci giorni” e amplia il riferimento d’età da “otto” a “quattordici” anni. Un intervento semplice, ma dal peso reale nella vita quotidiana di chi deve gestire la salute dei figli senza compromettere il lavoro. L'articolo Malattia del bambino: fino a 10 giorni di permessi l’anno e fino ai 14 anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

