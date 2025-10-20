La Spezia, 20 ottobre 2025 – Una persona ubriaca con musica ad alto volume, alcol venduto a due minorenni e un quindicenne in una sala scommesse. Questo è solo una parte del risultato, nel recente fine settimana, da parte della polizia locale che ha messo in campo pattuglie sul territorio per lo svolgimento di servizi di contrasto alla malamovida e alla tutela della sicurezza urbana. Le pattuglie sin dalle 20 e fino alle 2 hanno incentrato il presidio ed il controllo dinamico nel centro storico che, anche in questo fine settimana, era gremito di persone. Sono stati svolti controlli a 360° sul rispetto di tutte le normative ed ordinanze sindacali a contrasto del consumo di alcol e riproduzioni musicali che compromettano la quiete pubblica e comportamenti in generale non rispettosi delle regole poste a garanzia della sicurezza urbana e civile convivenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malamovida: quindicenne in una sala scommesse e alcol venduto a due minorenni