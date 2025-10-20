Màkari vince la serata e batte la serie turca Fiorello fa volare l' access di Rai1
Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 il ritorno della fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.247.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (613.000 – 3.1%), PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 776.000 spettatori pari al 4.3% (PresaDiretta Più: 568.000 - 3.7%). Su Rai2, seguito da NCIS: Unità Anticrimine (512.000 - 2.8%), NCIS: Origins ha segnato 392.000 spettatori pari al 2.0%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it
