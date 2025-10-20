Màkari vince la serata e batte la serie turca Fiorello fa volare l' access di Rai1

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 il ritorno della fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.247.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (613.000 – 3.1%), PresaDiretta con Riccardo Iacona ha conquistato una media di 776.000 spettatori pari al 4.3% (PresaDiretta Più: 568.000 - 3.7%). Su Rai2, seguito da NCIS: Unità Anticrimine (512.000 - 2.8%), NCIS: Origins ha segnato 392.000 spettatori pari al 2.0%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Màkari vince la serata e batte la serie turca. Fiorello fa volare l'access di Rai1

