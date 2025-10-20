Makari ascolti tv nuova stagione | quanto ha fatto la prima puntata della fiction con Claudio Gioè?

Con il debutto della quarta stagione su Rai 1, Makari torna a catturare l’attenzione del pubblico mescolando suspense, emozioni e paesaggi siciliani mozzafiato. La fiction, basata sui racconti di Gaetano Savatteri, ha consolidato negli anni il suo legame con l’isola, diventando non solo un crime drama, ma anche un autentico tributo alla bellezza della Sicilia. Tra misteri da risolvere, storie d’amore e scorci da cartolina, la serie con Claudio Gioè si distingue per una narrazione che intreccia vicende umane e luoghi carichi di fascino. La nuova stagione promette di proseguire su questa linea, regalando ancora una volta agli spettatori un viaggio tra emozioni e luoghi indimenticabili. 🔗 Leggi su Donnapop.it

