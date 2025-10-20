L’estate è finita, ma la magia della Sicilia continuerà a vivere su Rai 1 con la nuova stagione di Màkari 4. Nonostante i drammi che affliggono l’isola, la serie ci mostra un paesaggio etereo e senza tempo, perfetto sfondo per i casi investigativi di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè. Al suo fianco, come sempre, l’inseparabile Peppe Piccionello (Domenico Centamore), pronto ad aiutarlo nelle indagini e a fare da spalla nelle vicende personali di Saverio. La serie, prodotta da Palomar e tratta dai racconti e romanzi di Gaetano Savatteri, vanta un cast fisso composto da Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr e l’esordiente Giovanna Rosace. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Màkari 4: cosa succederà nella seconda puntata del 26 ottobre 2025