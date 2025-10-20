Màkari 4 anticipazioni seconda puntata del 26 ottobre 2025 | omicidio in un ristorante stellato e un ritorno che cambia tutto
Una Sicilia luminosa fa da contrappunto a un caso nerissimo. Nella seconda puntata di Màkari 4, in onda domenica 26 ottobre 2025 su Rai 1 dopo Affari Tuoi, Saverio Lamanna si ritrova tra fornelli stellati e segreti brucianti: lo chef Pino Mendolia, amico di lunga data di Marilù, viene assassinato nella cucina del suo ristorante. Al fianco di Saverio, come sempre, l’irresistibile Peppe Piccionello. Indice. Màkari 4, anticipazioni seconda puntata del 26 ottobre 2025 – “Le stelle non vogliono saperne”. Personaggi e dinamiche in primo piano. Dove e quando vedere Màkari. Ripasso 4×01 “Ferragosto è capo d’inverno”. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
