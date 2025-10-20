Mai stata sul cammello?

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo appuntamento con la rassegna Sipari d'autunno 2025 è la commedia “Mai stata sul cammello?” di Aldo Nicolaj messa in scena dalla Compagnia teatrale I Rumoristici Aps con la Regia di Franco Sarti.Olga non si può definire vecchia per timore di ricevere una delle sue taglienti frecciate. Ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

