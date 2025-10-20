Magie di carta al Museo veneto del giocattolo

Un laboratorio per un massimo di 25 bambini dai 6 ai 14 anni, che li guida alla scoperta del processo di creazione della carta e del perché questo materiale sia così prezioso. Attraverso attività pratiche e divertenti, i bambini imparano a trasformare scarti di carta in nuovi fogli unici, dando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

