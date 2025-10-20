Magia letture e rock in piazza | torna BagnacavHalloween

Venerdì 31 ottobre piazza della Libertà si trasformerà per accogliere la nuova edizione di BagnacavHalloween, la grande festa di Halloween promossa dall’associazione L’Isola che non c’è con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Comunicando.Dalle 15 apriranno i mercatini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Altre letture consigliate

• HALLOWEEN AL CASTELLO Giovedì 30 OTTOBRE vivi un'esperienza unica a Castel San Giovanni, dove la magia prenderà vita tra laboratori creativi, letture incantate e uno spettacolo sorprendente con l'azoto liquido che ti lascerà a bocca aperta. - facebook.com Vai su Facebook

P.I.P.P.I. in festa – La magia dei legami a Roma! Sabato 18 ottobre 2025 Ore 10.00 – 13.00 Giardini Nicola Calipari – Piazza Vittorio Emanuele II, Roma Una mattinata di festa dedicata alle 150 famiglie con laboratori, spettacoli, giochi e letture. - X Vai su X

Teatro, magia e cabaret in piazza. Al via la rassegna PieveToridens - Torna PieveToridens a Pieve Torina, una rassegna di teatro, magia e cabaret all’insegna del divertimento intelligente. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Musica in piazza, pienone alla rassegna "Magia di note" - Due pienoni e tanti applausi hanno caratterizzato il weekend di "Magia di note", la rassegna musicale proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall'ufficio Cultura, ... Da ansa.it

Concerti, magia e danzatori Decolla ‘Piazza sotto le stelle‘ - Tre mercoledì di spettacoli e festa nel centro di Sasso dove oggi prende il via la rassegna Piazza sotto le stelle. Secondo ilrestodelcarlino.it