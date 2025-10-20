Magia letture e rock in piazza | torna BagnacavHalloween

Ravennatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre piazza della Libertà si trasformerà per accogliere la nuova edizione di BagnacavHalloween, la grande festa di Halloween promossa dall’associazione L’Isola che non c’è con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Comunicando.Dalle 15 apriranno i mercatini. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Teatro, magia e cabaret in piazza. Al via la rassegna PieveToridens - Torna PieveToridens a Pieve Torina, una rassegna di teatro, magia e cabaret all’insegna del divertimento intelligente. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Musica in piazza, pienone alla rassegna "Magia di note" - Due pienoni e tanti applausi hanno caratterizzato il weekend di "Magia di note", la rassegna musicale proposta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall'ufficio Cultura, ... Da ansa.it

Concerti, magia e danzatori Decolla ‘Piazza sotto le stelle‘ - Tre mercoledì di spettacoli e festa nel centro di Sasso dove oggi prende il via la rassegna Piazza sotto le stelle. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Magia Letture Rock Piazza