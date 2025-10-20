MadeInAdd presenta Maddie l’AI italiana che rivoluziona la stampa 3D

MadeInAdd, startup italiana nata come progetto congiunto tra CDP Venture Capital, Gruppo Dumarey e FOMAS Group, ha presentato a Milano “Maddie”, il primo AI Agent pensato per semplificare e accelerare l’adozione della manifattura additiva nel settore industriale italiano. Il lancio è avvenuto durante l’evento “Shaping the Present of Additive Manufacturing” presso lo spazio Design Tech di Milano Certosa, segnando una tappa importante nella transizione verso la manifattura digitale 5.0.? Un’intelligenza artificiale per la stampa 3D. Maddie rappresenta una rivoluzione tecnologica perché consente di passare da un’idea a un componente 3D in pochi passaggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

