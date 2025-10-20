Maceratese la trasferta è amara Osorio sbaglia il rigore Pari sfumato

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025

Notaresco 2 Maceratese 1 (4-4-2): Boccanera, Taddei, Pjetri (45+3’ st Di Cairano), Formiconi, Quacquarelli, Di Sabatino (30’ st Andreassi), Belli (1’ st Zancocchia), Arrigoni, Forcini (35’ st Buonavoglia), Paudice, Pistillo (42’ st Palazzese). All: Vagnoni MACERATESE (4-3-3): Gagliardini, Perini, Ciattaglia, Mastrippolito, Lucero, Ambrogi, Sabattini (25’ st Nasic), Ruani (Cirulli 40’ st), Marras, Gagliardi, Osorio Otero (22’ st Vanzan). All: Possanzini Arbitro: Rotondo di Frattamaggiore Reti: 9’ st e 26’ st Paudice, 40’ st Perini Note: Spettatori 1200 circa. Ammoniti Belli, Taddei, Pjetri, Nasic, Marras, Paudice L’Abruzzo non sorride alla Maceratese che esce sconfitta 2 a 1 dal Savini di Notaresco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

