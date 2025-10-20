All'Iaa Mobility 2025 - il Salone di Monaco di Baviera - Lynk & Co ha esposto e messo in mostra il suo ultimo Suv ibrido plug-in, che prende la denominazione di 08. Scrutato nel centro città e approfondito il tema in merito a design, interni, tecnologia e tecnica - con un sistema plug-in hybrid in grado di assicurare 200 km di autonomia in modalità di guida a zero emissioni - ci siamo spostati a Modena, in occasione dell'inaugurazione dell'ultimo punto vendita sul nostro territorio per fare una panoramica del brand contestualizzata in Italia e con uno sguardo anche all'espansione in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lynk & Co 08, il Suv ibrido plug-in da 200 km in elettrico arriva in Italia